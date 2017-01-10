В мэрии Пензы скорбят в связи с гибелью Владимира Варламова Общество

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Коллектив администрации Пензы и лично мэр Виктор Кувайцев выразили соболезнования родным и близким декана технологического факультета Пензенского государственного аграрного университета, доктора сельскохозяйственных наук Владимира Варламова, трагически погибшего в ДТП на 42-м году жизни.

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«Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал этого замечательного человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — говорится в тексте соболезнования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», авария произошла в Городищенском районе Пензенской области 7 января. На 670 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение фуры «Scania» с полуприцепом и автомобиля «Lada Largus», за рулем которого находился педагог. Он погиб на месте происшествия.

Супруга декана — Елена Варламова — получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию. Двое детей, также находившихся в машине, не пострадали.

По факту ДТП организована проверка.