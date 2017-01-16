Суд на неделю отложил рассмотрение заявления о взыскании с Тузова почти 200 тыс. рублей Общество

Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области на неделю отложил рассмотрение заявления о взыскании почти 200 тыс. рублей судебных расходов с предпринимателя Александра Тузова, которому уже пришлось заплатить ООО «ВолгаИнтерМедиа» как правообладателю около 300 тыс. рублей за незаконное использование фотографий ИА «PenzaNews».

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Причиной переноса даты заседания стало то, что нотариус Игорь Щебуняев, который должен был предоставить суду необходимые пояснения в части применения им разных тарифов при составлении протоколов осмотра сайта ответчика, в настоящее время находится в отпуске.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», заявление о взыскании судебных расходов поступило в арбитраж в конце ноября 2016 года. Львиная доля затрат связана именно с документальным обеспечением доказательств — изготовлением 47 протоколов осмотра интернет-ресурса. Все они были представлены в суд при рассмотрении дела Тузова.

В ходе судебных заседаний истец неоднократно указывал на то, что не мог повлиять на размер выставляемых к оплате счетов за оказание нотариальных услуг, хотя и интересовался возможным предоставлением скидки в связи с большим объемом.