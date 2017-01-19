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В Пензе крещенские купания прошли без происшествий — мэрия

10:38 | 19.01.2017 | Общество

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Массовые крещенские купания в ночь на четверг, 19 января, прошли в Пензе без происшествий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе крещенские купания прошли без происшествий — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рейдов сотрудники управления по делам ГО и ЧС Пензы выявили девять несанкционированных купелей, сделанных местными жителями самостоятельно. У таких прорубей за происходящим следили сотрудники этого управления, УМВД России по городу Пензе и члены народной дружины», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что не удалось исключить случаи купания в ледяной воде лиц, предварительно употребивших спиртные напитки.

«Увы, вопреки ежегодным предупреждениям число тех, кто пытается подбодрить себя алкоголем, меньше не становится. Под воздействием горячительных напитков отдельные смельчаки даже прыгали в прорубь с разбега , что чревато самыми плачевными последствиями. К счастью, Крещение 2017 года обошлось без происшествий», — подчеркнули в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в этом году на территории Пензенской области было оборудовано 30 купелей, в том числе три — в региональном центре. Все они соответствовали требованиям безопасности. В местах проведения крещенских купаний дежурили спасатели, полицейские и врачи.
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