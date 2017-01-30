Сергей Есяков взял на контроль обращение жителей Кузнецка по поводу нефтепровода «Дружба» Общество

Пенза, 30 января 2017. PenzaNews. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике, член фракции «Единая Россия» Сергей Есяков, представляющий в нижней палате парламента Пензенскую область, взял на контроль ситуацию в Кузнецке, где ранее жители начали сбор подписей за вынос с территории города нефтепровода «Дружба-2».

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В ходе личного приема граждан, состоявшегося в понедельник, 30 января, юристы Ольга Александрова и Анна Иньшова обсудили с депутатом коллективное обращение, которое поступило ему от инициативной группы жителей, подробно ознакомили его проблемой и предоставили необходимые документы.

Сергей Есяков гарантировал, что лично обратится к министру энергетики РФ Александру Новаку и направит депутатский запрос в АО «Транснефть – Дружба», которое ранее подало в суд иски к ряду собственников жилых домов, расположенных в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси магистрального нефтепровода.

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«Никто не окажется на улице. Решение проблемы будет найдено», — цитирует Сергея Есякова пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по оценкам мэрии Кузнецка, в непосредственной близости от стратегически важного инженерно-технического объекта находится 99 жилых домов, по данным нефтетранспортной компании — 47.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть».

В 2016 году были завершены интеграционные мероприятия, проводимые с целью оптимизации производственной деятельности организаций ПАО «Транснефть» и формирования единой системы транспортировки нефти и продуктов ее переработки.

В состав АО «Транснефть – Дружба» [дочернее предприятие ПАО «Транснефть»] вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.