21:10:29 Среда, 8 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

«Сурские просторы» ждет реорганизация

19:39 | 08.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Реорганизация государственного автономного учреждения Пензенской области «Редакция газеты «Сурские просторы» будет проведена в соответствии с постановлением регионального правительства от 7 февраля 2017 года.

«Сурские просторы» ждет реорганизация

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она подразумевает выделение из учреждения ГАУ «Редакция газеты «Наша Пенза».

Главными задачами обоих государственных автономных учреждений определено удовлетворение потребностей граждан в информации.

Функции и полномочия учредителя будет осуществлять департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, которому предстоит сформировать госзадание для обоих учреждений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2016 года редакция районной газеты «Сурские просторы» по инициативе департамента информационной политики и СМИ заказала изготовление сайта регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО) за 500 тыс. рублей. Впоследствии за полгода на его наполнение, доработку и обслуживание ушло еще почти 450 тыс. рублей.

Предполагалось, что до конца 2016 года на новый интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районок, после чего они прекратят свою деятельность. В качестве причины такого решения была названа их низкая посещаемость.

Вместе с тем с наступлением 2017 года интернет-ресурсы районных газет и региональное информационное агентство Пензенской области (РИАПО) продолжили работать параллельно.

Новый руководитель департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский фактически открестился от планов прежнего руководства ведомства. Он заявил, что решение о целесообразности функционирования собственных сайтов принимают редакции районных газет.

1 февраля 2017 года губернатор Иван Белозерцев подписал постановление о создании государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области».

Оно будет располагаться на улице Володарского, 7 — в бывшем здании министерства образования региона. С осени 2016 года там находится ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда». Кроме того, данный адрес указан в качестве почтового на сайте газеты «Сурские просторы».
Актуальное
Читайте также
Работники статистики выяснят реальный уровень доходов населения Пензенской области Житель Пензы отправится в колонию на 8,5 лет за изнасилование и разбой
Попавшийся на нарушении закона должник выплатил более 70 тыс. рублей алиментов Жительница Беково подозревается в причинении смерти собственной матери
Иван Белозерцев занял 50 место в рейтинге влияния губернаторов Воздушный шар с Конюховым и Меняйло может приземлиться в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама