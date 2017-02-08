«Сурские просторы» ждет реорганизация Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Реорганизация государственного автономного учреждения Пензенской области «Редакция газеты «Сурские просторы» будет проведена в соответствии с постановлением регионального правительства от 7 февраля 2017 года.

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Она подразумевает выделение из учреждения ГАУ «Редакция газеты «Наша Пенза».

Главными задачами обоих государственных автономных учреждений определено удовлетворение потребностей граждан в информации.

Функции и полномочия учредителя будет осуществлять департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, которому предстоит сформировать госзадание для обоих учреждений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2016 года редакция районной газеты «Сурские просторы» по инициативе департамента информационной политики и СМИ заказала изготовление сайта регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО) за 500 тыс. рублей. Впоследствии за полгода на его наполнение, доработку и обслуживание ушло еще почти 450 тыс. рублей.

Предполагалось, что до конца 2016 года на новый интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районок, после чего они прекратят свою деятельность. В качестве причины такого решения была названа их низкая посещаемость.

Вместе с тем с наступлением 2017 года интернет-ресурсы районных газет и региональное информационное агентство Пензенской области (РИАПО) продолжили работать параллельно.

Новый руководитель департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский фактически открестился от планов прежнего руководства ведомства. Он заявил, что решение о целесообразности функционирования собственных сайтов принимают редакции районных газет.

1 февраля 2017 года губернатор Иван Белозерцев подписал постановление о создании государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области».

Оно будет располагаться на улице Володарского, 7 — в бывшем здании министерства образования региона. С осени 2016 года там находится ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда». Кроме того, данный адрес указан в качестве почтового на сайте газеты «Сурские просторы».