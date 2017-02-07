Приставы займутся бизнесменом Михаилом Звозниковым, задолжавшим более 150 тыс. рублей Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Представители октябрьского районного отдела судебных приставов управления ФССП РФ по Пензенской области получили все необходимые документы для возбуждения исполнительного производства в отношении индивидуального предпринимателя, владельца ООО «Региональное агентство недвижимости» («РЕАН») и учредителя сетевого издания «Серебряный город» Михаила Звозникова, который по решению суда обязан выплатить ООО «ВолгаИнтерМедиа» 150 тыс. рублей за незаконное использование фотографий ИА «PenzaNews» и 4,5 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заявление взыскателя и исполнительный лист, ранее выданный Арбитражным судом Пензенской области, должны быть переданы судебному приставу-исполнителю в течение 3 дней с момента их поступления. Столько же времени отводится и на принятие решения о возбуждении исполнительного производства.

Для добровольного погашения образовавшейся задолженности законом установлен 5-дневный срок с момента получения должником соответствующего постановления, в котором также содержится требование предоставить документы об имуществе и доходах и предупреждение о возможном установлении временных ограничений.

Как правило, к неплательщикам приставы применяют такие меры принудительного воздействия, как ограничение права выезда за пределы России, запрет на регистрацию автотранспорта и недвижимости, арест имущества и взыскание задолженности по месту работы.

Иск ООО «ВолгаИнтерМедиа» к индивидуальному предпринимателю Михаилу Звозникову о взыскании 300 тыс. рублей компенсации за 15 фактов незаконного использования фотографий ИА «PenzaNews» в рекламной газете «Серебряный город» был подан в Арбитражный суд Пензенской области 24 мая 2016 года.

До этого истец пытался урегулировать ситуацию в досудебном порядке: президент компании Иван Маликов инициировал встречу с Михаилом Звозниковым, в ходе которой обозначил пути решения проблемы, однако предметно договориться не удалось. Впоследствии предприниматель перестал отвечать на телефонные звонки.

Третьи лица, привлеченные судом по ходатайству истца к рассмотрению дела, подтвердили свое авторство на спорные снимки, сделанные ими для размещения на сайте ИА «PenzaNews» в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Кроме того, были представлены фотоаппараты, с помощью которых авторы произвели снимки, и исходные файлы, также подтверждающие исключительные права истца на них.

В ответах на судебные запросы, инициированные ответчиком, представители ряда органов власти указали, что на мероприятиях, где были созданы спорные фотографии, присутствовали и проводили съемку сотрудники ИА «PenzaNews».

В ходе заседания 19 октября истцу было рекомендовано приобщить к делу полный перечень исходных фотографий, что в итоге и было сделано.

1 ноября суд вынес решение удовлетворить иск частично. Общая сумма компенсации составила 150 тыс. рублей за 15 фактов незаконного использования фотографий.

Позднее на сайте Арбитражного суда Пензенской области был опубликован полный текст решения.

В декабре ответчик подал жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

19 января 2017 года коллегия судей постановила оставить ее без удовлетворения, а принятое решение — без изменения.