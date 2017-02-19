Строители возводят третий этаж школы №14 в Пензе
Печать
Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Строители приступили к возведению стен третьего этажа нового здания школы №14, расположенного в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе. Об этом начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проинформировал мэра Виктора Кувайцева, посетившего стройку с инспекционным визитом в воскресенье, 19 февраля.
Фото: Penza-gorod.ru
По словам Игоря Умнова, также осуществляется монтаж плит перекрытия второго и третьего этажей, оштукатуривание стен пищеблока, обустройство внутренних инженерных систем.
Читайте также
В Пензе заложен первый камень на месте строительства школы №14
В свою очередь руководитель ООО «Пензастройком» Владимир Савинкин отметил, что работы продолжаются и в выходные дни.
Он отметил, что уже в марте планируется приступить к внешней отделке фасада.
Виктор Кувайцев осмотрел будущий спортзал, столовую, один из учебных классов и посетил подвальные помещения.
«Поставленные задачи перед подрядчиком выполняются. Если не снижать темп, то данный объект мы сдадим в срок, и уже 1 сентября двери этой школы откроются для 550 ребятишек. Материально-техническая база учреждения будет на уровне всех требований образовательных стандартов», — цитирует мэра Пензы пресс-служба городской администрации.