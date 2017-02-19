Строители возводят третий этаж школы №14 в Пензе Общество

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Строители приступили к возведению стен третьего этажа нового здания школы №14, расположенного в районе улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе. Об этом начальник управления капитального строительства города Игорь Умнов проинформировал мэра Виктора Кувайцева, посетившего стройку с инспекционным визитом в воскресенье, 19 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

По словам Игоря Умнова, также осуществляется монтаж плит перекрытия второго и третьего этажей, оштукатуривание стен пищеблока, обустройство внутренних инженерных систем.

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В свою очередь руководитель ООО «Пензастройком» Владимир Савинкин отметил, что работы продолжаются и в выходные дни.

Он отметил, что уже в марте планируется приступить к внешней отделке фасада.

Виктор Кувайцев осмотрел будущий спортзал, столовую, один из учебных классов и посетил подвальные помещения.

«Поставленные задачи перед подрядчиком выполняются. Если не снижать темп, то данный объект мы сдадим в срок, и уже 1 сентября двери этой школы откроются для 550 ребятишек. Материально-техническая база учреждения будет на уровне всех требований образовательных стандартов», — цитирует мэра Пензы пресс-служба городской администрации.