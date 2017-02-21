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Житель Каменки отсудил у горадминистрации 47 тыс. рублей за упавшее на машину дерево

10:42 | 21.02.2017 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Каменского городского суда, которым удовлетворены требования автовладельца к администрации города о взыскании более 47 тыс. рублей за дерево, упавшее на машину.

Житель Каменки отсудил у горадминистрации 47 тыс. рублей за упавшее на машину дерево. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«26 апреля 2016 года мужчина оставил свой автомобиль «ВАЗ-11183» недалеко от многоквартирного жилого дома. Утром он обнаружил, что на его машину упало дерево, в результате чего оказались деформированы передние крылья, капот, разбито лобовое стекло, образовалась вмятина в передней правой части крыши, а также повреждена панель приборов. Он обратился к ответчику с просьбой возместить причиненный ущерб, однако в добровольном порядке в урегулировании спора было отказано», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что представитель ответчика с требованиями не согласился.

«Он пояснил, что земельный участок, на котором росло дерево, принадлежит собственникам дома и находится в управлении ООО «Жилкомсервис», которое и должно нести ответственность за ненадлежащее сохранение зеленого насаждения на придомовой территории. Однако этот довод судом признан несостоятельным», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что участок, на котором росло упавшее дерево, не сформирован, в отношении него не был проведен государственный кадастровый учет, следовательно, он является муниципальной собственностью.

«В результате суд вынес решение о взыскании с ответчика в счет возмещения материального ущерба, причиненного падением дерева, 47 тыс. 296 рублей и судебные расходы. Решение вступило в законную силу», — резюмировала пресс-секретарь облсуда.
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