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Стало известно расписание авиарейсов из Пензы в Нижний Новгород и Ижевск

13:24 | 21.02.2017 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Авиакомпания «Dexter» (АО «Авиа Менеджмент Груп») обнародовала расписание рейсов из Пензы в Ижевск и Нижний Новгород, которые включены в перечень субсидируемых.

Стало известно расписание авиарейсов из Пензы в Нижний Новгород и Ижевск

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, из Пензы в столицу ПФО самолеты Pilatus PC-12 будут летать с 21 февраля по 25 марта по вторникам, четвергам и субботам в 15.05. Время в пути составит 1 час 20 минут. Стоимость билета — 3 тыс. 102 рубля.

До Ижевска можно будет долететь по понедельникам и пятницам за 1 час 25 минут. Расписание действует с 20 февраля по 24 марта. Стоимость билета составляет 4 тыс. 639 рублей.

Обратные рейсы в Пензу будут отправляться в те же дни недели: из Нижнего Новгорода в 7.35, из Ижевска — в 12.00.
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