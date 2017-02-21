Сквозной проезд через Центральный рынок Пензы открыть невозможно — вице-мэр Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Сквозной проезд по улице Бакунина через Центральный рынок Пензы организовать в настоящее время невозможно. Это следует из ответа заместителя главы городской администрации Ирины Ширшиной на запрос руководителя проекта «Открытая Пенза» Алексея Никулина.

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«В схеме магистралей и транспорта, утвержденной решением Пензенской городской думы от 28 марта 2008 года №916-44/4 [...] в составе генерального плана города Пензы, участок улицы Бакунина от улицы Чехова до улицы Урицкого не предусмотрен для организации автомобильной дороги и включения в улично-дорожную сеть города», — говорится в тексте письма.

Инициатива об организации сквозного проезда по улице Бакунина через Центральный рынок была опубликована на портале «Открытая Пенза» 12 января.

Ее автор Владимир Баталин, поясняя суть своего предложения, обратил внимание на то, что на рынке почти не осталось палаток, а часть улицы Бакунина занимает стоянка. По его мнению, в сложившихся условиях целесообразно организовать прямой проезд между улицами Урицкого и Кирова.

За 3 дня с момента размещения инициатива набрала в свою поддержку 200 голосов, необходимых для ее передачи на рассмотрение в администрацию Пензы.

С 23 января по 5 февраля на сайте ИА «PenzaNews» проводился опрос по данной теме. Согласно его результатам, более 80% участников онлайн-голосования поддержали открытие проезда через Центральный рынок Пензы.