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Бойцы студотрядов Поволжья отправились в социальный марафон по пензенским селам

11:05 | 22.02.2017 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. 34 бойца студенческих отрядов регионов Приволжского федерального округа отправились в четырехдневный межрегиональный социальный марафон из Пензы утром в среду, 22 февраля.

Бойцы студотрядов Поволжья отправились в социальный марафон по пензенским селам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, среди участников — представители Мордовии, Пермского края, Ульяновской и Оренбургской областей.

За время марафона студенты посетят четыре села Бековского района.

Они выступят с концертами и проведут занятия со школьниками, во время которых расскажут о деятельности студотрядов и Российского движения школьников. Также запланированы товарищеские спортивные встречи.

Помимо этого, бойцы намерены помочь местным жителям в уборке снега и заняться другой волонтерской деятельностью.

Ожидается, что за время марафона они пройдут на лыжах около 40 км.
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