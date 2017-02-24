Статус обязательного общедоступного телеканала будет присвоен «Экспрессу» с 14 марта Общество

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Статус обязательного общедоступного телеканала Пензенской области будет присвоен «Экспрессу» с 14 марта 2017 года. Это следует из протокола заседания федеральной конкурсной комиссии (ФКК) по телерадиовещанию №253 от 22 февраля, который опубликован на сайте Роскомнадзора.

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Согласно приложению к документу, в состав региональной части ФКК вошли два представителя органов госвласти Пензенской области — зампред правительства Василий Трохин и вице-спикер Законодательного собрания Вячеслав Космачев.

Также на заседании присутствовали председатель комиссии, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, президент ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин, гендиректор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко и другие.

Голосование по вопросу выбора обязательных общедоступных телеканалов в регионах Приволжского федерального округа было открытым и рейтинговым.

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В Пензенской области «21-я кнопка» будет закреплена за «Экспрессом»

От Пензенской области было рассмотрено три заявления от лицензиатов-вещателей — от муниципального унитарного предприятия «Аналитический региональный центр информационных систем Пензы» (телеканал «ТВ-Пенза»), ЗАО «Телерадиокомпания «Наш дом» (телеканал «Наш дом») и ООО «Фирма «Экспресс» (телеканал «Экспресс»).

Согласно представленным сведениям, голоса распределились следующим образом: «Экспресс» поддержали 8 человек, в том числе председатель комиссии, «Наш дом» — четверо, «ТВ-Пенза» — двое.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», региональный общедоступный канал выбирался в каждом субъекте России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% программ национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения.

В настоящее время операторы кабельного телевидения обязаны бесплатно транслировать 20 каналов, входящих в первый и второй цифровые мультиплексы.

После выбора общедоступного телеканала за ним закрепляется так называемая «21-я кнопка»: при настройке телевизора, подключенного к кабельной сети, этот канал будет идти сразу после 20 федеральных телеканалов, входящих в цифровые мультиплексы.

Как ожидается, это повысит статус региональных СМИ и даст социально значимый эффект.