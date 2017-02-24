Работникам пензенского ЦПКиО напомнили о безопасности при сожжении чучела Масленицы Общество

Пенза, 24 февраля 2017. PenzaNews. Представители МЧС провели инструктаж с работниками центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе по правилам пожарной безопасности во время проведения фольклорного праздника «Широкая Масленица» и сожжения чучела, символизирующего прощание с зимой.

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Они напомнили, что площадка для сжигания чучела должна быть оцеплена в радиусе 50 метров. В непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы.

Также необходимо обеспечить наличие первичных средств пожаротушения.

Кроме того, сотрудники ведомства призвали позаботиться о состоянии пожарных гидрантов и путях подъезда аварийных служб к месту проведения мероприятия, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.

Празднование Масленицы в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе начнется в воскресенье, 26 февраля, в полдень. Сожжение чучела состоится в 19.00.

С 6.00 до 20.00 улица Карла Маркса — на участке от улицы Красной до входа в ЦПКиО имени В.Г. Белинского — будет закрыта для транспорта.