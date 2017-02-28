Убитый в Сурске школьник был единственным ребенком в семье Общество

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. 10-летний мальчик, убитый в городе Сурске Городищенского района Пензенской области, был единственным ребенком в семье. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила глава администрации города Альфия Юмаева.

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«Семья благополучная, очень хорошая, положительная», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что местные жители восприняли произошедшее как личную трагедию.

«Все на валерьянке здесь ходят. Тем более, мы знаем эту семью. Ребенок шел от репетитора. Представляете, просто-напросто его взяли, выхватили и давай ему наносить ножевые ранения», — сказала глава администрации Сурска.

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Альфия Юмаева пояснила, что представители власти, а также педагоги начали сбор средств для оказания материальной помощи семье ребенка.

По ее словам, предположительно, похороны школьника пройдут в среду, 1 марта, однако это будет зависеть от того, когда следователи завершат работу с телом мальчика и передадут его родителям.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора. Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.

На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.