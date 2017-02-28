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Чрезмерная опека родителей является большой ошибкой — Александр Гуляков

14:11 | 28.02.2017 | Общество

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Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков назвал ошибкой чрезмерную опеку родителей над детьми вплоть до взрослого возраста.

Чрезмерная опека родителей является большой ошибкой — Александр Гуляков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть поговорка: «Мало родить сына или дочь, надо его до пенсии довести». И мы считаем, что он немощный, его надо оберегать. […] А я считаю, это главная ошибка», — сказал он в ходе форума «Полиция за здоровый образ жизни», который впервые проводится на базе дома молодежи в Пензе во вторник, 28 февраля.

Александр Гуляков отметил, что современные дети очень быстро взрослеют.

«Человек в 15 лет — уже жених или невеста, а мы с ним сюсюкаемся. […] С ним надо вести откровенный разговор о том, что такое хорошо и что такое плохо», — пояснил ректор ПГУ.

В противном случае, по его словам, малолетние преступники не чувствуют ответственности за свои поступки и винят в своей судьбе кого угодно, только не себя.

Александр Гуляков добавил, что каждый должен отвечать за себя сам.

«Не только в гражданско-правовом порядке, но и в человеческом», — подчеркнул он.
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