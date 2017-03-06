Губернатор поручил проверить документы на новые частные дома в Пензе Общество

Пенза, 6 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил проверить документы на вновь построенные в Пензе частные домовладения, чтобы исключить случаи ухода их владельцев от налогов.

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«Если там люди проживают, эти жилые дома и земельные участки должны надлежащим образом быть оформлены, поставлены на кадастровый учет, у них должно быть свидетельство на право собственности или договор аренды», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 6 марта.

Он призвал провести такую работу до 1 июня, побуждая людей к оформлению своих домовладений в соответствии с законом.

Иван Белозерцев также напомнил, что до 1 мая физические и юридические лица могут приобрести земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, по сниженной стоимости.

«Тот, кто еще не оформил, должен торопиться», — добавил губернатор.