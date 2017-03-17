Пензенский губернатор и глава Минприроды обсудили вопрос очистки русла Суры Общество

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Вопрос очистки русла реки Суры стал одним из основных на встрече губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, которая состоялась в Москве в минувший четверг, 16 марта.

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«В русле Суры происходит интенсивное отложение донных наносов, что способствует заиливанию реки. Это уменьшает ее пропускную способность и снижает качество воды. Но Сура — главная река Пензенской области, поэтому ее нормальное состояние имеет приоритетное значение для нас», — сообщил министру Иван Белозерцев.

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Он добавил, что работы по очистке русла являются достаточно затратными и требуют капитальных вложений.

В связи с этим Иван Белозерцев обратился к Сергею Донскому с просьбой о включении проекта по расчистке и дноуглублению русел крупнейших рек региона, в том числе Суры, в федеральные программы финансирования на 2018 год.

Глава Минприроды РФ поддержал данную инициативу.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе переговоров стороны также обсудили вопросы совместной реализации природоохранных мероприятий в Год экологии.