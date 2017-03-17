Мэрия Пензы дала ответ по ситуации с домовладением на улице Спартаковской Общество

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко дал развернутый ответ на редакционный запрос ИА «PenzaNews» по поводу самозахвата земли в Ахунах на улице Спартаковской, а также дорожной ситуации, на которую ранее обратили внимание местные жители.

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Как следует из текста письма, мэрия направила свои запросы в целый ряд ведомств и организаций с просьбой предоставить информацию о том, какие меры возможно предпринять с целью разрешения дорожной обстановки около двухэтажного коттеджа, огороженного глухим каменно-металлическим забором.

Андрей Шевченко заверил, что по результатам полученных ответов администрацией Пензы будет принято соответствующее решение.

Кроме того, в письме за его подписью указано, что ранее по адресу: Пенза, ул. Спартаковская, 9Б уже было выявлено нарушение действующего законодательства — самозахват земельного участка.

«7 апреля 2016 года специалистом администрации Пензы, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, проведена внеплановая выездная проверка земельного участка, расположенного по адресу: Пенза, ул. Спартаковская, 9Б, по результатам которой собственнику земельного участка выдано предписание №41 об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, выразившегося в самовольном занятии земельного участка (ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения)», — отмечается в тексте.

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При этом Андрей Шевченко подчеркивает, что мэрия Пензы о данном факте незамедлительно сообщила в управление Росреестра по Пензенской области, которое в свою очередь выдало собственнику участка предписание — нарушение устранить.

«Определением управления Росреестра по Пензенской области об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений земельного законодательства от 25 октября 2016 года собственнику земельного участка, расположенного по адресу: Пенза, ул. Спартаковская, 9Б, срок исполнения предписания продлен до 27 апреля 2017 года», — говорится в письме.