16:10:39 Пятница, 17 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

Мэрия Пензы дала ответ по ситуации с домовладением на улице Спартаковской

11:46 | 17.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Андрей Шевченко дал развернутый ответ на редакционный запрос ИА «PenzaNews» по поводу самозахвата земли в Ахунах на улице Спартаковской, а также дорожной ситуации, на которую ранее обратили внимание местные жители.

Мэрия Пензы дала ответ по ситуации с домовладением на улице Спартаковской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из текста письма, мэрия направила свои запросы в целый ряд ведомств и организаций с просьбой предоставить информацию о том, какие меры возможно предпринять с целью разрешения дорожной обстановки около двухэтажного коттеджа, огороженного глухим каменно-металлическим забором.

Андрей Шевченко заверил, что по результатам полученных ответов администрацией Пензы будет принято соответствующее решение.

Кроме того, в письме за его подписью указано, что ранее по адресу: Пенза, ул. Спартаковская, 9Б уже было выявлено нарушение действующего законодательства — самозахват земельного участка.

«7 апреля 2016 года специалистом администрации Пензы, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля, проведена внеплановая выездная проверка земельного участка, расположенного по адресу: Пенза, ул. Спартаковская, 9Б, по результатам которой собственнику земельного участка выдано предписание №41 об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства, выразившегося в самовольном занятии земельного участка (ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения)», — отмечается в тексте.

Читайте также

Росреестр и облпрокуратура проверят информацию о самовольном захвате земли в Ахунах

При этом Андрей Шевченко подчеркивает, что мэрия Пензы о данном факте незамедлительно сообщила в управление Росреестра по Пензенской области, которое в свою очередь выдало собственнику участка предписание — нарушение устранить.

«Определением управления Росреестра по Пензенской области об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений земельного законодательства от 25 октября 2016 года собственнику земельного участка, расположенного по адресу: Пенза, ул. Спартаковская, 9Б, срок исполнения предписания продлен до 27 апреля 2017 года», — говорится в письме.
Актуальное
Читайте также
В Пачелме скончался травмированный ковшом экскаватора работник предприятия В Пензенской области доход ФОКов и бассейнов увеличился более чем на 1 млн. рублей
Жительница Сердобска проведет 7 лет в колонии за убийство экс-супруга ударом ножа в грудь Компания «Т Плюс» утвердила план работы в Пензе в период паводка
В Пензе ищут подозреваемую в краже 100 тыс. рублей у пенсионерки при проверке счетчиков В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама