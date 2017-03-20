В Пензенской области подготовят документацию на очистку рек Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам администраций муниципальных образований озаботиться вопросом разработки проектно-сметной документации на очистку рек.

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Он пояснил, что по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, состоявшейся в Москве, была достигнута договоренность о выделении дополнительных средств на эти цели.

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«Я бы просил глав муниципальных образований, чтобы вы готовили проектно-сметную документацию и взаимодействовали с Минлесхозом», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание этой теме следует уделить администрации Пензы.

«У нас есть потребность в очистке русла реки Суры. […] Вопрос очень сложный, непростой», — отметил губернатор, добавив, что проблема заключается не только в выделении денежных средств.

«Много ила находится на дне реки Суры, много инженерно-технических сооружений», — подчеркнул он.