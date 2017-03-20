Кассация не нашла оснований для удовлетворения жалобы «Экспресса» по иску Варламова Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Суд по интеллектуальным правам не нашел правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы ООО «Рекламное агентство «Экспресс», поданной на решение Арбитражного суда Пензенской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, в соответствии с которыми компания обязана выплатить блогеру Илье Варламову 210 тыс. рублей компенсации за незаконное воспроизведение 20 его фотографий на сайте сетевого издания «Пенза-Пресс», контролируемого региональной властью.

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«Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций верно установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, правильно применены нормы материального и процессуального права, представленные сторонами доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в постановлении Суда по интеллектуальным правам, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

«Довод кассационной жалобы о возможности в данном случае свободного цитирования фотографий противоречит положениям ст. 1274 ГК РФ, в связи с чем не принимается судом кассационной инстанции. Ссылки общества «РА «Экспресс» на судебные акты по делу №А60-54898/2015 также несостоятельны, так как в указанном деле имели место иные обстоятельства, которые не учитывает заявитель жалобы», — отмечается в тексте документа.

В нем говорится также, что суд не находит безусловных оснований для отмены обжалуемых актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при их принятии.

Ранее, в феврале 2017 года, об отсутствии реальных оснований для удовлетворения поданной в московский суд жалобы заявляли юристы, занимающиеся защитой авторских прав. Свою позицию специалисты тогда подкрепляли следующими аргументами: суд первой инстанции, детально изучив все обстоятельства дела, справедливо умерил амбиции истца и снизил размер первоначально заявленной компенсации в два раза, «поддержав» таким образом ответчика; апелляция не нашла оснований для отмены или изменения принятого решения; законодательство направлено на защиту интересов правообладателей, а не нарушителей авторского права. Сложившаяся судебная практика является ярким тому подтверждением.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного суда РФ в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Согласно открытым данным, единственным собственником рекламного агентства «Экспресс», а также его генеральным директором является Наталья Бочкарева — дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.