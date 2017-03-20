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Кассация не нашла оснований для удовлетворения жалобы «Экспресса» по иску Варламова

19:29 | 20.03.2017 | Общество

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Суд по интеллектуальным правам не нашел правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы ООО «Рекламное агентство «Экспресс», поданной на решение Арбитражного суда Пензенской области и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, в соответствии с которыми компания обязана выплатить блогеру Илье Варламову 210 тыс. рублей компенсации за незаконное воспроизведение 20 его фотографий на сайте сетевого издания «Пенза-Пресс», контролируемого региональной властью.

Кассация не нашла оснований для удовлетворения жалобы «Экспресса» по иску Варламова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций верно установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, правильно применены нормы материального и процессуального права, представленные сторонами доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», — говорится в постановлении Суда по интеллектуальным правам, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

«Довод кассационной жалобы о возможности в данном случае свободного цитирования фотографий противоречит положениям ст. 1274 ГК РФ, в связи с чем не принимается судом кассационной инстанции. Ссылки общества «РА «Экспресс» на судебные акты по делу №А60-54898/2015 также несостоятельны, так как в указанном деле имели место иные обстоятельства, которые не учитывает заявитель жалобы», — отмечается в тексте документа.

В нем говорится также, что суд не находит безусловных оснований для отмены обжалуемых актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при их принятии.

Ранее, в феврале 2017 года, об отсутствии реальных оснований для удовлетворения поданной в московский суд жалобы заявляли юристы, занимающиеся защитой авторских прав. Свою позицию специалисты тогда подкрепляли следующими аргументами: суд первой инстанции, детально изучив все обстоятельства дела, справедливо умерил амбиции истца и снизил размер первоначально заявленной компенсации в два раза, «поддержав» таким образом ответчика; апелляция не нашла оснований для отмены или изменения принятого решения; законодательство направлено на защиту интересов правообладателей, а не нарушителей авторского права. Сложившаяся судебная практика является ярким тому подтверждением.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного суда РФ в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Согласно открытым данным, единственным собственником рекламного агентства «Экспресс», а также его генеральным директором является Наталья Бочкарева — дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева.
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