Мэрия Пензы и управление ЖКХ обеспечат надлежащее использование занятых лесами земель Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда, которым удовлетворены требования прокурора к администрации Пензы и управлению ЖКХ города об обеспечении надлежащего использования занятых лесами земель.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, на основе существующих лесных массивов в Пензе предлагается организация пяти лесопарков: «Арбеково — Веселовский», «Боры», «Семейный», «Ахунский» и «Подлесный».

«Установлено, что земельные участки, занятые городскими лесами, на государственный кадастровый учет не постановлены, их лесоустройство не проведено, лесничества, лесопарки не созданы, их лесохозяйственные регламенты не разработаны. Надлежаще оформленные материалы в Рослесхоз не направлялись. Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства при осуществлении захоронений на территории Ново-Западного кладбища, которые выходят на территорию городских лесов», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, представители мэрии и управления ЖКХ иск не признали, пояснив, что количество лесничеств, лесопарков и их границы устанавливаются Рослесхозом, в связи с чем у них отсутствуют полномочия по проведению мероприятий по лесоустройству.

Наталья Быченкова уточнила, что суд счел эти доводы необоснованными.

«В результате суд обязал ответчиков в срок до 30 сентября 2018 года принять меры по обеспечению надлежащего использования земель Пензы, занятых городскими лесами, направленные на организацию деятельности по проведению их лесоустройства, инициированию предложения по определению количества лесопарков на указанных землях, установлению их границ, разработке и утверждению лесохозяйственных регламентов и постановке на государственный кадастровый учет земель муниципального образования, занятых городскими лесами», — резюмировала пресс-секретарь облсуда.