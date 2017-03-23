ГИБДД и УМВД предлагают установить на Спартаковской в Пензе сферическое зеркало и знак Общество

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Предложения об установке сферического зеркала и дорожного знака «Движение без остановки запрещено» для обеспечения условий боковой видимости при выезде с прилегающей территории на улицу Спартаковскую направлены в мэрию Пензы. Об этом говорится сразу в двух письмах за подписью начальника УМВД России по городу Пензе Алексея Зотова и главы регионального управления ГИБДД Александра Курчатова, которые поступили в ИА «PenzaNews» в ответ на редакционные запросы.

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Они были направлены в начале текущей недели по просьбе жителей, обративших внимание на опасную дорожную ситуацию по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, которая, по их мнению, спровоцирована беспрецедентным по своей дерзости самозахватом земли в курортном поселке Ахуны. Фигурантом скандала является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, бывший сотрудник ФСБ, а ныне индивидуальный предприниматель, учредитель и главный редактор одного из сетевых СМИ Александр Тузов.

При этом факт самозахвата земли по данному адресу подтверждают в администрации Пензы, которая примерно год назад уже проводила соответствующую проверку. После нее мэрия незамедлительно передала необходимые материалы в управление Росреестра по Пензенской области, которое в свою очередь выдало собственнику участка предписание — нарушение устранить. Сейчас срок исполнения предписания продлен до 27 апреля 2017 года. Правомерность предоставления «отсрочки» выясняется.

По словам людей, громадный каменно-металлический забор самовольно установлен на том месте, где раньше был тротуар, и пешеходы сейчас вынуждены ходить прямо по проезжей части. При этом забор перекрывает обзор тем, кто пересекает оживленную автодорогу, что может привести к печальным последствиям.

Оба ответа — из УГИБДД и городского УМВД — были предоставлены ИА «PenzaNews» в один день и почти идентичны по своему содержанию. Отличие лишь в том, что в одном из писем указано, что Александр Тузов «в настоящее время является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области».

Кроме того, в письме за подписью начальника регионального УГИБДД не содержится предметных ответов на целый ряд вопросов, касающихся выполнения требований обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке.

Некоторые местные жители не исключают, что поскольку Александр Тузов является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, то самим органам крайне невыгодно придавать широкой огласке данную ситуацию, в том числе афишировать ее в СМИ.

По словам людей, проблему стоит решать кардинально — путем сноса установленного забора и возвращения земельного участка в ведение муниципалитета, а не с помощью «временных полумер» в виде установки дорожного знака и сферического зеркала, которое они уже прозвали «зеркалом для попугаев».

«Причина проблемы заключается в том, что забор, судя по документам, был установлен незаконно, фактически на месте тротуара, и его там быть не должно. Как так получилось, что он есть, это вопрос к администрации города, прокуратуре и Росреестру. Но есть вопрос и к ГИБДД: соответствует ли проезжая часть нормам и требованиям безопасности? […] Если бы все было по закону, то есть в границах земельного участка, такой проблемы бы сейчас вообще не было», — сказал один из жителей.