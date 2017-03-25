Мэр Пензы поручил обустроить подъездные пути к «Дому Вероники»
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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину в короткие сроки проработать вопрос об обустройстве подъездных путей к центру сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В субботу, 25 марта, в ходе выездного совещания на объекте он акцентировал внимание подчиненных на том, что необходимо создать условия для комфортного проживания молодежи с ограниченными возможностями.
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«Нужно учитывать значимость этого социального объекта, а также тот факт, что он расположен на территории церкви Введения Пресвятой Богородицы. Кроме того, поблизости расположены детский сад и школа», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в двухэтажном здании центра «Дом Вероники» будут располагаться жилые комнаты, кухня с каминным залом, помещение для релаксации, а также хостел и коворкинг-зона.
На начало марта готовность «Дома Вероники» составляла примерно 70%.
Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию — 1 июня 2017 года.