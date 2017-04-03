Губернатор потребовал привести в порядок кладбища Общество

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Кладбища в Пензе и области должны быть приведены в порядок в преддверии дня поминовения усопших, когда сотни жителей отправятся навестить могилы своих родных и близких. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 3 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Засечном грязь, проехать невозможно, машину поставить некуда», — привел он пример ненадлежащего подхода к содержанию мест захоронений.

Глава региона поручил там, где это необходимо, обустроить пешеходные дорожки, установить ограждения, организовать парковки и освещение.

Иван Белозерцев потребовал, чтобы кураторы районов от областного правительства проехали по кладбищам и по итогам проведенных работ предоставили фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о состоянии территорий.

«Будет строгий спрос», — предупредил он.

Также губернатор призвал уже сейчас продумать вопрос о выделении автобусов до кладбищ.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые единый день поминовения усопших был объявлен нерабочим два года назад — в ходе 25-й сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся 10 апреля 2015 года, депутаты приняли закон «Об объявлении нерабочим (праздничным) днем на территории Пензенской области единого дня поминовения усопших».

Дата является плавающей. Так, в 2015 году она выпадала на 21 апреля, в 2016 году — на 10 мая.

В 2017 году единый день поминовения усопших будет отмечаться 25 апреля, в 2018 — 17 апреля, в 2019 — 7 мая, а в 2020 — 28 апреля.