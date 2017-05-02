Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за месяц вновь превысило 1 млн. Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» за апрель 2017 года, как и месяц назад, превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.

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Согласно точным цифрам, количество просмотров за второй полный весенний месяц составило 1 млн. 33 тыс. 777. В марте, где число дней по сравнению с апрелем на один больше, было 1 млн. 60 тыс. 669.

Кроме того, Google Analytics за апрель зафиксировал свыше 165 тыс. пользователей и более 300 тыс. сеансов, длительность которых в среднем составила около 5 с половиной минут.

Таким образом, основные количественные показатели сайта агентства «PenzaNews» за минувший месяц почти не отличаются от марта, что говорит о стабильности и наличии постоянной целевой аудитории.

Представленные за второй весенний месяц 2017 года сведения Google Analytics практически полностью совпадают с данными другого независимого сервиса статистики — Liveinternet: за апрель количество просмотров составило 1 млн. 20 тыс. 791, посетителей — 159 тыс. 610.

Таким образом, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут. Эти показатели, по мнению специалистов, изучающих вопросы влияния информации в интернете на аудиторию, являются очень хорошими для регионального сегмента.

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Так, например, пользователи контролируемого областной властью сетевого издания «Пенза-Пресс», которое входит в холдинг «Экспресс», согласно данным Liveinternet с начала года, находятся на сайте в среднем менее 1 минуты. В целом количество просмотров страниц этого интернет-ресурса за апрель, как и в марте, в 3 раза меньше, чем у ИА «PenzaNews».

Информационное агентство «PenzaNews» — независимое СМИ, которое успешно работает на рынке информации с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензенской области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

Агентство «PenzaNews» имеет собственный пресс-центр — это комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.