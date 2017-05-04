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Поставившую некачественное масло в пензенские больницы фирму решено не вносить в РНП

11:36 | 04.05.2017 | Общество

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Управление ФАС по Пензенской области приняло решение не включать самарскую компанию «Сварог», поставившую некачественное масло в больницы регионального центра, в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Поставившую некачественное масло в пензенские больницы фирму решено не вносить в РНП

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Рассмотрев обращение государственного заказчика — государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница имени К.Р. Евграфова» о включении сведений об ООО «Сварог» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта «Поставка продуктов питания (масло сливочное) для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области в первом полугодии 2017 года», [...] комиссия управления решила сведения об ООО «Сварог» в РНП не включать», — поясняется в тексте.

Комментируя ИА «PenzaNews» принятое решение, руководитель пензенского УФАС Оксана Кузнецова сообщила, что не были установлены обстоятельства, которые являются основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

«Включение в РНП — это мера административной ответственности: здесь необходимо установить, что действия были умышленными, что лицо осознавало, что оно действует недобросовестно, намеренно поставляет некачественную продукцию и так далее. Данных обстоятельств установлено не было», — добавила собеседница агентства.

Она подчеркнула также, что ведомство не дает оценку гражданско-правовым отношениям и законности расторжения контакта, а лишь анализирует действия поставщика.
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