В Заречном наказана продавец, тайно торговавшая настойкой боярышника Общество

Заречный, 5 мая 2017. PenzaNews. Продавец, работающая на крытом рынке в Заречном Пензенской области, наказана за реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, продажа которой была запрещена в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ от 23 декабря 2016 года после череды массовых отравлений в стране.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В январе женщина реализовала косметический лосьон с экстрактом боярышника емкостью 100 мл с содержанием этилового спирта 75% по цене 25 рублей», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Зареченского городского суда.

Он уточнил, что продавец не признала в суде факт и обстоятельства инкриминируемого ей правонарушения.

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«Женщина пояснила, что никакой реализации запрещенного товара с ее стороны в январе не было. Косметический лосьон с экстрактом боярышника с конца декабря 2016 года по февраль 2017 года находился под прилавком в торговой точке на ее ответственном хранении и не подлежал реализации в указанный период времени», ― сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, вина продавца была установлена благодаря показаниям свидетелей и другим материалам дела.

«Постановлением суда продавец признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. 500 рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило», — уточнил представитель суда.