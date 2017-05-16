В Пензе конкурсная комиссия рассмотрит предложенные проекты памятника матери
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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Конкурсная комиссия рассмотрит предложенные жителями Пензы проекты по облику и расположению памятника матери.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В ходе оперативного совещания в мэрии, состоявшегося во вторник, 16 мая, начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Магомед Агамагомедов отметил, что поступило достаточно большое количество предложений и заявок.
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По его словам, в состав конкурсной комиссии вошли ведущие архитекторы, художники и представители общественности города.
Окончательное решение по проекту памятника матери должно быть принято к 13 июня, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве 20 февраля 2017 года, губернатор Иван Белозерцев предложил установить в Пензе памятник матери. По мнению главы региона, на реализацию проекта может уйти год-полтора.