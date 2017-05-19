В Пензе облсуд оставил без изменения штраф в 15 тыс. рублей за антисанитарию у «Магнита» Общество

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения постановление Первомайского районного суда, которым АО «Тандер» оштрафован на 15 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

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««27 января 2017 года в ходе проведения административного расследования в отношении АО «Тандер» были выявлены нарушения. Контейнер для сбора твердых бытовых отходов от магазина «Магнит» по адресу: Пенза, улица Ладожская, 124, расположен на расстоянии 1,2 метра от стены торговой организации, заполнен более чем на 2/3 объема», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что контейнер для сбора пищевых отходов был расположен в зоне разгрузки товаров.