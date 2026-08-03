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Первый этап строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова находится на финишной прямой — глава Пензы

14:00 | 03.08.2026 | ЖКХ

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Пенза, 3 августа 2026. PenzaNews. Первый этап строительства водопровода, который пройдет в Пензе от микрорайона Терновка до улицы Измайлова, находится на финишной прямой. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов по итогам объезда города.

Первый этап строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова находится на финишной прямой — глава Пензы

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Сейчас на перекрестке улиц Терновского и Ростовской подрядчик заканчивает врезку нового трубопровода в действующую сеть. Поэтому на данном участке с 5 по 10 августа снова изменим схему организации движения. Мероприятия пройдут без отключения водоснабжения. Проезд перекрывать тоже не будем — количество доступных на данный момент полос сохраним, скорректируем только их границы», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 3 августа.

Олег Денисов добавил, что параллельно будет осуществляться восстановление благоустройства.

«Полностью завершить весь объем и открыть дорогу планируем 10 августа», — уточнил глава города.

Он сообщил, что в ходе объезда города также оценил состояние дорог.

«Нарекания есть по микрорайону Дальнее Арбеково, конкретно — по улице Яшиной. На проезжей части грязь со строительных площадок, вынесенная на колесах спецтехники. Поручил УЖКХ и администрации Октябрьского района усилить контроль за строительными компаниями. Помывка колес при выезде на автомагистрали — это обязательное требование, зафиксированное правилами благоустройства. Напомним всем, кто забыл, что за чистоту города спрос по-прежнему строгий», — отметил Олег Денисов.


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