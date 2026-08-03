Первый этап строительства водопровода от Терновки до улицы Измайлова находится на финишной прямой — глава Пензы ЖКХ

Пенза, 3 августа 2026. PenzaNews. Первый этап строительства водопровода, который пройдет в Пензе от микрорайона Терновка до улицы Измайлова, находится на финишной прямой. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов по итогам объезда города.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Сейчас на перекрестке улиц Терновского и Ростовской подрядчик заканчивает врезку нового трубопровода в действующую сеть. Поэтому на данном участке с 5 по 10 августа снова изменим схему организации движения. Мероприятия пройдут без отключения водоснабжения. Проезд перекрывать тоже не будем — количество доступных на данный момент полос сохраним, скорректируем только их границы», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 3 августа.

Олег Денисов добавил, что параллельно будет осуществляться восстановление благоустройства.

«Полностью завершить весь объем и открыть дорогу планируем 10 августа», — уточнил глава города.

Он сообщил, что в ходе объезда города также оценил состояние дорог.

«Нарекания есть по микрорайону Дальнее Арбеково, конкретно — по улице Яшиной. На проезжей части грязь со строительных площадок, вынесенная на колесах спецтехники. Поручил УЖКХ и администрации Октябрьского района усилить контроль за строительными компаниями. Помывка колес при выезде на автомагистрали — это обязательное требование, зафиксированное правилами благоустройства. Напомним всем, кто забыл, что за чистоту города спрос по-прежнему строгий», — отметил Олег Денисов.