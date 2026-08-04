Пенсионерка из Пензы передала незнакомцу около 800 тыс. рублей для внесения на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 4 августа 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1948 года рождения лишилась около 800 тыс. рублей после телефонного общения с мошенником, выдавшим себя за сотрудника силового ведомства.

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«Мужчина сообщил, что от ее имени оформлена доверенность на неизвестное лицо и мошенники пытаются получить доступ к ее денежным средствам. Под предлогом предотвращения незаконных мошеннических операций собеседник убедил заявительницу снять все имеющиеся деньги со счета и передать их курьеру для дальнейшего внесения на «безопасный счет». Испугавшись, пенсионерка выполнила все условия звонившего, а затем около своего дома передала денежные средства в размере около 800 тыс. рублей в руки злоумышленнику», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.