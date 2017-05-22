В Пензе завершился фестиваль «Jazz May» Общество

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. VII международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza», проходивший на Юбилейной площади в Пензе в течение трех дней, завершился в воскресенье, 21 мая.

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В третий день, который прошел под девизом «Пенза встречает Саратов», на сцене выступили ансамбль под управлением Вахтанга Торели, пензенская группа «Мариванна», трио Алексея Проказова, в составе которого участники из Пензы и Москвы, коллектив «Street life» с солисткой Марией Андреевой, «Джаз-альянс» Дмитрия Толочкова и биг-бэнд «Волга» имени Александра Светлова.

Яркими мероприятиям заключительного дня фестиваля стало выступление шоу барабанщиков «Pulse».

Несмотря на пасмурную погоду, в заключительный день на Юбилейной площади собралось несколько сотен людей. Некоторые взяли с собой одеяла, чтобы постелить на газон, и зонты. Любителей джаза не отпугнул даже дождь, который время от времени моросил в течение дня.

Площадка городка «Jazz May Penza» была насыщена различными арт-объектами и фотозонами, вызвавшими живой интерес у гостей фестиваля. Например, на Юбилейной площади была установлена трехметровая зеленая фигура музыканта, рояль-клумба, «Jazz portal», детская площадка в виде пиратского корабля и объемные буквы «Jazz May Penza».

Буквально ни минуты не пустовали три разрисованных пианино «Ласточка», которые были украшены к фестивалю в прошлом году. Поиграть на них подходили и дети, и взрослые.

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Среди партнеров фестиваля были как фирмы, так и некоммерческие организации. Так, студенты арт-холла «Квартал Луи» готовили для посетителей безалкогольные коктейли, а Екатерина Дементьева еще и катала детей на трехколесном скутере. Рядом с площадкой «Квартала Луи» на фестивале были установлены ящики для сбора средств на строительство центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

На фестивальной поляне также был представлен пензенский центр работы с бездомными животными «Питомец». Волонтеры принесли с собой несколько клеток с кошками, которые вызвали особенный интерес у детей.