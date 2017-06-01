Прокуратура не согласна с решением суда по делу о строительстве магазина у «Трех гвоздик» Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Прокуратура принесла апелляционное представление на решение Ленинского районного суда Пензы от 19 апреля 2017 года, которым надзорному ведомству было отказано в удовлетворении искового заявления о признании недействительным разрешения на строительство торгового центра неподалеку от сквера «Три гвоздики» на улице Карпинского.

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«В нем поставлен вопрос об отмене решения суда и принятии по делу нового — об удовлетворении заявленных прокурором требований», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что областным судом данное дело пока не рассмотрено.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе 2016 года прокуратура Ленинского района Пензы выявила факт незаконного строительства объекта недвижимости площадью около 2 тыс. кв. метров вместо положенных 325 кв. метров.

Разрешение на строительство было выдано в июне 2015 года депутату пензенской гордумы Сергею Лисоволу, который был оштрафован по двум статьям КоАП РФ — ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» и ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)». Оба штрафа оплачены.

В сентябре 2016 года Сергей Лисовол продал объект незавершенного строительства индивидуальным предпринимателям Владимиру Жукову и Василию Соколову, уступив им впоследствии и право аренды на земельный участок под этим зданием.

В декабре 2016 года администрацией города новым собственникам объекта было выдано разрешение на строительство магазина по адресу: Пенза, улица Карпинского, №33В, площадью более 1 тыс. 943 кв. метра.

Прокурор Ленинского района Пензы внес направил в суд административный иск об отмене выданного разрешения на строительство, который был принят к производству в марте 2017 года.