Третий месяц подряд количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» превышает 1 млн. Общество

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» в мае 2017 года, как и в предыдущие два месяца — в апреле и марте, превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.

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Согласно точным цифрам, количество просмотров за последний весенний месяц составило 1 млн. 31 тыс. 171. В апреле, где число дней по сравнению с маем на один меньше, их было 1 млн. 33 тыс. 777, в марте — 1 млн. 60 тыс. 669.

Кроме того, Google Analytics за май, как и в прошлом месяце, зафиксировал свыше 165 тыс. пользователей и более 300 тыс. сеансов, длительность которых в среднем, как и прежде, составила около 5 с половиной минут.

Основные количественные показатели сайта агентства «PenzaNews» за май почти ничем не отличаются от апреля и марта, что прямо свидетельствует о наличии постоянной целевой аудитории и стабильной работе СМИ, журналисты которого нацелены на ежедневное производство только качественного контента для своих читателей.

Данные Google Analytics по сайту ИА «PenzaNews» за апрель 2017 года

Представленные за последний весенний месяц 2017 года сведения Google Analytics почти полностью совпадают с данными другого независимого сервиса статистики — Liveinternet: за май количество просмотров составило 1 млн. 8 тыс. 218, посетителей — 158 тыс. 215.

В апреле эти показатели были следующими: просмотров — 1 млн. 20 тыс. 791, посетителей — 159 тыс. 610; в марте — 1 млн. 47 тыс. 99 и 163 тыс. 975 соответственно.

Таким образом, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews», как и в предыдущие два месяца, просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут.

Ранее специалисты, изучающие вопросы влияния информации в интернете на аудиторию, уже указывали на то, что такие показатели являются очень хорошими для регионального сегмента.

Так, например, пользователи контролируемого областной властью сетевого издания «Пенза-Пресс», которое входит в холдинг «Экспресс», согласно данным Liveinternet с начала года, находятся на сайте в среднем менее 1 минуты. В целом количество просмотров страниц этого интернет-ресурса за май, как в апреле и марте, в 3 раза меньше, чем у ИА «PenzaNews».

Информационное агентство «PenzaNews» — независимое СМИ, которое успешно работает на рынке информации с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензенской области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

Агентство «PenzaNews» имеет собственный пресс-центр — это комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.