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В Пензе Юлия Герасина удостоена звания «Мисс УИС»

15:54 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Старший инспектор отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения пензенской исправительной колонии №8 старший лейтенант внутренней службы Юлия Герасина стала обладательницей титула «Мисс УИС – 2017», который объединил сотрудниц уголовно-исполнительной системы.

В Пензе Юлия Герасина удостоена звания «Мисс УИС»

Фото: 58.фсин.рф

Планируется, что теперь она представит Пензенскую область на втором этапе всероссийского конкурса «Мисс УИС», который планируется провести в Нижнем Новгороде.

Титул первой вице-мисс завоевала инспектор отдела специального учета исправительной колонии №8 капитан внутренней службы Анна Горлова.

Диплом второй вице-мисс вручен начальнику отряда группы воспитательной работы с осужденными колонии-поселения №12 майору внутренней службы Ольге Моляковой.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области, всего за победу в конкурсе боролись восемь сотрудниц из разных исправительных учреждений.

На творческом этапе они показали знания о своей малой родине, рассказали о себе и своей профессии, раскрыли танцевальные способности, а также попробовали переозвучить фрагменты художественных фильмов.

Творческому этапу предшествовали испытания на профессиональное мастерство. Участницы сдавали зачеты по строевой, физической и огневой подготовке, проходили тестирование на знание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность уголовно-исполнительной системы и демонстрировали навыки приемов борьбы.
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