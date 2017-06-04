14:54:59 Воскресенье, 4 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе пройдет авторская фотовыставка Александра Толкачева «Огни родного города»

10:30 | 04.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. 29 снимков войдет в экспозицию авторской фотовыставки Александра Толкачева «Огни родного города», которая начнет свою работу в администрации Пензы в предстоящую пятницу, 9 июня.

В Пензе пройдет авторская фотовыставка Александра Толкачева «Огни родного города»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее открытие состоится на третьем этаже в 9.00.

В День России и День города, которые будут отмечаться 12 июня, экспозиция будет перенесена в фойе на первом этаже мэрии, где ознакомиться с ней смогут все желающие.

Там выставка будет доступна в течение месяца, после чего переместится в учреждения культуры Пензы.

На фотографиях запечатлены памятники архитектуры, знаковые здания города, проспекты и площади, съемка которых проводилась ночью.

На ее создание у автора ушло несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, открытки с видами Пензы, которые изображены на снимках, жители смогут отправить в разные уголки страны и за рубеж во время торжеств, которые пройдут на Юбилейной площади 12 июня.

Это станет возможным благодаря мобильному почтовому пункту с услугой спецгашения открыток со штампом «Любимый город Пенза».
Актуальное
Читайте также
В Пензе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер На ремонт дорог в селе Пазелки дополнительно направят 2 млн. рублей
Из детского лагеря под Пензой украдено полтонны металлолома Полиция выясняет обстоятельства кражи фотоаппарата из квартиры в Пензе
Мэр Пензы призвал дорожников подстраиваться под погоду Житель Пензы подозревается в краже из больничной палаты около 20 тыс. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама