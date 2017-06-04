В Пензе пройдет авторская фотовыставка Александра Толкачева «Огни родного города» Общество

Пенза, 4 июня 2017. PenzaNews. 29 снимков войдет в экспозицию авторской фотовыставки Александра Толкачева «Огни родного города», которая начнет свою работу в администрации Пензы в предстоящую пятницу, 9 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее открытие состоится на третьем этаже в 9.00.

В День России и День города, которые будут отмечаться 12 июня, экспозиция будет перенесена в фойе на первом этаже мэрии, где ознакомиться с ней смогут все желающие.

Там выставка будет доступна в течение месяца, после чего переместится в учреждения культуры Пензы.

На фотографиях запечатлены памятники архитектуры, знаковые здания города, проспекты и площади, съемка которых проводилась ночью.

На ее создание у автора ушло несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, открытки с видами Пензы, которые изображены на снимках, жители смогут отправить в разные уголки страны и за рубеж во время торжеств, которые пройдут на Юбилейной площади 12 июня.

Это станет возможным благодаря мобильному почтовому пункту с услугой спецгашения открыток со штампом «Любимый город Пенза».