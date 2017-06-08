Марина Вострова по-прежнему занимает должность редактора газеты — Евгений Сиротский Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Редактор никольской газеты «Знамя труда» Марина Вострова, в отношении которой возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса России — «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями», по-прежнему занимает эту должность. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский в четверг, 8 июня.

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«Когда будет решение суда по этому вопросу, тогда мы будем предпринимать какие-то действия», — пояснил он.

Комментируя возбуждение уголовного дела против Марины Востровой, собеседник агентства напомнил, что ранее ведомственной проверкой в деятельности учреждения были выявлены нарушения.

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«Было решение принято по ней, но в связи с тем, что она [Марина Вострова] принимала участие в выборах, суд ее восстановил. Теперь это уже не наша подведомственность. Следственные органы пусть разбираются, были там нарушения или не было», — сказал Евгений Сиротский.

При этом он подчеркнул, что департамент информполитики и СМИ к настоящему времени уже исполнил решение суда о возмещении зарплаты и морального вреда Марине Востровой за вынужденный прогул.

«Департамент — самый законопослушный орган. Все решения суда выполняются вовремя. И предписания соответствующие», — заверил Евгений Сиротский.

Отвечая на вопрос о том, были ли у него как у руководителя ведомства, которое является учредителем газеты, претензии к работе Марины Востровой, глава департамента отметил, что во время ее отсутствия подписной тираж «Знамени труда» вырос более чем в три раза.

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«За время ее работы он не увеличивался. Месяц ее не было — он увеличился. Это говорит о работе редактора», — добавил собеседник агентства.

По его словам, департамент постоянно проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности редакций районных газет, однако ни в одной из них нарушений выявлено не было.

«Подобные проверки проводятся постоянно. [...] В таких случаях, когда у нас возникают сомнения, мы привлекаем аудит. У нас возникли большие сомнения по Никольску — у нас есть решение аудита. Все эти факты независимый аудит определил, чтобы нас не обвинили в пристрастности», — резюмировал Евгений Сиротский.