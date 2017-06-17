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Иван Белозерцев в КНР встретился с пензенскими участниками российско-китайского форума

11:10 | 17.06.2017 | Общество

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Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с членами делегации региона, принимавшими участие в IV российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы. Очаровательный Аньхой».

Иван Белозерцев в КНР встретился с пензенскими участниками российско-китайского форума

Фото: Pnzreg.ru

Девять юношей и девушек поделились с главой региона своими впечатлениями о Китае в ходе церемонии закрытия мероприятия, состоявшейся в городе Хэфэй в минувшую пятницу, 16 июня.

Во время общения с молодежью губернатор обсудил со студентами возможности для продолжения диалога между двумя странами.

«Обмен студентами, международные студенческие форумы дают возможность ребятам научиться понимать друг друга, узнать чужую культуру и поделиться своей, а это самый эффективный путь к сотрудничеству», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Российско-китайский молодежный форум проводился в рамках сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Впервые он состоялся в 2014 году в рамках молодежного форума ПФО «iВолга» в Самарской области.

В 2015 году пензенская молодежная делегация в составе делегации Приволжского федерального округа с ответным визитом посетила провинцию Сычуань.

В 2017 году мероприятие проводилось в городе Хэфэй провинции Аньхой с 6 июня. Его участниками стали девять молодых людей из Пензенской области.
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