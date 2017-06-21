Более 50 пензенских объектов социальной инфраструктуры адаптировано для инвалидов Общество

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Более 50 объектов социальной инфраструктуры, расположенных в Пензенской области, адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья за последние годы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы стремимся сделать жизнь людей, которые испытывают трудности с передвижением, более комфортной. Наш регион реализует мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Мы на сегодняшний день адаптировали 52 объекта социальной инфраструктуры. В 2017 году еще 22 объекта завершим», — сказал он в ходе видеоселекторного совещания, посвященного организации ранней помощи и комплексной реабилитации инвалидов в регионах ПФО, состоявшегося в облправительстве в среду, 21 июня.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в Пензенской области накоплен хороший опыт по социальной адаптации людей с инвалидностью, в том числе благодаря некоммерческим организациям и их руководителям с активной гражданской позицией.

В качестве примера он привел реализованные организацией «Благовест» и ее председателем Марией Львовой-Беловой проекты — центр для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», одноименное арт-холла и активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

Губернатор отметил, что подопечные организации не только живут в обустроенных для них помещениях, но и становятся активными членами общества, благодаря учебе и работе, например, в типографии, в музыкальной группе и кафе.

«Это очень интересно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Он добавил, что будет рад показать коллегам из других регионов ПФО учреждения, ориентированные в том числе на инвалидов.

«Я приглашаю вас посетить Пензенский регион», — сказал он, обращаясь к участникам совещания.