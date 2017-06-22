Иван Белозерцев обратился к пензенцам в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев направил обращение к жителям Пензенской области в связи с Днем памяти и скорби.

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«Для нашей страны 22 июня — одна из самых трагических страниц в исторической летописи Отчизны. За свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны боролся весь многонациональный народ. Непосильную ношу несли все, каждая семья. Отразив чудовищное нашествие ненавистных захватчиков, преодолев немыслимые испытания и невзгоды, мы всё выдержали, выстояли и победили!» — отметил глава региона.

По его словам, наследники героев войны бережно хранят память о тех, кто добывал Великую Победу.

«Бессмертный подвиг советского воина-освободителя всегда будет служить для нас ярким примером несгибаемого мужества и стойкости, доблести и героизма, искренней любви к Отчизне. В этот священный день мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал жизнь в боях за свободу и независимость нашей великой Родины!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.