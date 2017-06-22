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Пензенец начал выплачивать алименты после ограничения в праве вождения и выезда за рубеж

16:15 | 22.06.2017 | Общество

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области начал выплачивать долг по алиментам в размере около 400 тыс. рублей после получения постановлений об ограничении в праве управления транспортным средством и выезда за пределы России.

Пензенец начал выплачивать алименты после ограничения в праве вождения и выезда за рубеж

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Влияние также оказало составление судебным приставом протокола об административной ответственности и назначенное судом наказание в виде 40 часов обязательных работ. Гражданину пришлось устраиваться на работу и начинать гасить долги», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она уточнила, что первый взнос составил 100 тыс. рублей.

«Еще один должник полностью погасил долг своей уже совершеннолетней дочери, как только ему вручили постановление на ограничение в праве управления транспортным средством. Сумма задолженности составляла 115 тыс. рублей», — добавила собеседница агентства.
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