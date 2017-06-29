19:05:20 Четверг, 29 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В Пензенской области активизировано проведение рейдов на водоемах

13:13 | 29.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области активизировали проведение рейдов на водоемах, которые стали местом притяжения жителей в связи с установлением в регионе жаркой погоды.

В Пензенской области активизировано проведение рейдов на водоемах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Особое внимание они уделяют местам несанкционированного купания, где в полной мере не обеспечена безопасность отдыхающих.

Так, в минувшую среду, 28 июня, специалисты проверили зоны отдыха в Засечном и микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы, где дети находились без присмотра взрослых. Представители МЧС настояли на том, чтобы они вышли из воды и покинули территорию у водоема.

Кроме того, они раздали памятки отдыхающим и напомнили им телефоны экстренных служб.

Читайте также

В Пензенской области к приему отдыхающих готово восемь пляжей

«Вода на водоемах области прогрелась недостаточно, и купание не рекомендовано. Также напоминаем, что купание разрешено только на оборудованных пляжах, их в Пензенской области восемь», — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Он добавил, что в текущем году уже зафиксированы случаи гибели людей на воде.

«Обращаем внимание родителей — во избежание несчастных случаев не допускайте нахождения на воде детей одних без присмотра», — подчеркнул Марат Мурсяев.
Актуальное
Читайте также
Станции обезжелезивания в Кузнецке построит компания «УСП Компьюлинк» Пенсионерка из Пензы перечислила лжеследователю из Москвы почти 700 тыс. рублей
Правительство Пензенской области и ФАС России договорились о сотрудничестве Утвержден список пензенских сел, магазины в которых могут работать без кассовых аппаратов
Виктор Кувайцев потребовал вовремя восстановить водоснабжение в Пензе В Пензе 70 супружеских пар получат медали «За любовь и верность»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама