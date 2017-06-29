В Пензенской области активизировано проведение рейдов на водоемах Общество

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области активизировали проведение рейдов на водоемах, которые стали местом притяжения жителей в связи с установлением в регионе жаркой погоды.

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Особое внимание они уделяют местам несанкционированного купания, где в полной мере не обеспечена безопасность отдыхающих.

Так, в минувшую среду, 28 июня, специалисты проверили зоны отдыха в Засечном и микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы, где дети находились без присмотра взрослых. Представители МЧС настояли на том, чтобы они вышли из воды и покинули территорию у водоема.

Кроме того, они раздали памятки отдыхающим и напомнили им телефоны экстренных служб.

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«Вода на водоемах области прогрелась недостаточно, и купание не рекомендовано. Также напоминаем, что купание разрешено только на оборудованных пляжах, их в Пензенской области восемь», — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Он добавил, что в текущем году уже зафиксированы случаи гибели людей на воде.

«Обращаем внимание родителей — во избежание несчастных случаев не допускайте нахождения на воде детей одних без присмотра», — подчеркнул Марат Мурсяев.