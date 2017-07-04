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В Пензе на память о конкурсе «Лучший по профессии» участникам подарят часы

11:20 | 04.07.2017 | Общество

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Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на поставку 200 призовых настенных часов в рамках конкурса профмастерства «Лучший по профессии», проводимого в Пензенской области, объявлен на официальном портале госзакупок.

В Пензе на память о конкурсе «Лучший по профессии» участникам подарят часы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заказчиком выступает министерство промышленности, транспорта и инновационной политики региона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 180 тыс. рублей. Источником финансирования является областной бюджет.

На циферблате часов будут размещены три фотографии в виде коллажа и надпись «Лучший по профессии». Также название конкурса должно быть нанесено на упаковку.

Товар необходимо предоставить заказчику до 15 августа.

При отборе поставщика преимущество будет отдано субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Аукцион назначен на 17 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году конкурс «Лучший по профессии» проводится в Пензенской области в пятый раз.

Его участники демонстрируют мастерство в 10 номинациях. Так, уже прошли состязания плиточников-отделочников, стеклодувов, штукатуров и машинистов фронтального погрузчика.
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