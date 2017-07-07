10:40:44 Пятница, 7 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В пензенской областной библиотеке начала работу выставка «Листая старые журналы»

08:17 | 07.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Выставка «Листая старые журналы», на которой представлены общественно-политические, литературно-художественные, научно-популярные журналы XVIII–начала XX веков, начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

В пензенской областной библиотеке начала работу выставка «Листая старые журналы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди них можно увидеть «Вестник Европы», «Русский архив», «Исторический вестник», «Отечественные записки», «Мир божий», «Русская мысль», «Русская старина», «Артист».

Особое место на экспозиции заняли журналы, издававшиеся в России в XVIII веке — «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», «И то и сьо», «Иппокрена, или Утехи Любословия», «Магазин натуральной истории, физики и химии», «Продолжение древней российской вивлиофики», «Собеседник любителей российского слова», «Труды Вольного экономического общества», «Галатея».

Также на выставке представлены журналы «Библиотека для чтения» в оригинальных полукожаных переплетах с золотым тиснением на корешках. Статьи, напечатанные на страницах журнала, дают возможность узнать, что читали в России в XIX веке. Издание было универсальным по содержанию и предназначалось для провинциального читателя.

Некоторые экспонируемые журналы сохранили экслибрисы владельцев и штемпели библиотек. Например, «Журнал общеполезных сведений» с экслибрисами князя Сергея Голицына, «Русский вестник» со штампом библиотеки одного из пензенских губернаторов Н.Д. Селиверстова.

Отдельную категорию журналов на выставке составляют педагогические издания — «Образование», «Народное образование», «Известия по народному образованию», «Семья и школа».

Как сообщается на сайте библиотеки, выставка будет работать до 31 августа.
Актуальное
Читайте также
В Пензе сотрудники медучреждения предоставили неполные сведения о доходах и имуществе В Пензе намечено отремонтировать мост на остров Пески
Жительница Пензы подозревается в краже денег с карты собутыльника Пензенский хоккеист Глеб Муртазин вызван в сборную России
Паломники совершат пеший крестный ход из Москвы в Пензу В Пензе глава «Петровского квартала» наказан за договоры, ущемляющие права дольщиков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама