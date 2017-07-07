В пензенской областной библиотеке начала работу выставка «Листая старые журналы» Общество

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Выставка «Листая старые журналы», на которой представлены общественно-политические, литературно-художественные, научно-популярные журналы XVIII–начала XX веков, начала работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

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Среди них можно увидеть «Вестник Европы», «Русский архив», «Исторический вестник», «Отечественные записки», «Мир божий», «Русская мысль», «Русская старина», «Артист».

Особое место на экспозиции заняли журналы, издававшиеся в России в XVIII веке — «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», «И то и сьо», «Иппокрена, или Утехи Любословия», «Магазин натуральной истории, физики и химии», «Продолжение древней российской вивлиофики», «Собеседник любителей российского слова», «Труды Вольного экономического общества», «Галатея».

Также на выставке представлены журналы «Библиотека для чтения» в оригинальных полукожаных переплетах с золотым тиснением на корешках. Статьи, напечатанные на страницах журнала, дают возможность узнать, что читали в России в XIX веке. Издание было универсальным по содержанию и предназначалось для провинциального читателя.

Некоторые экспонируемые журналы сохранили экслибрисы владельцев и штемпели библиотек. Например, «Журнал общеполезных сведений» с экслибрисами князя Сергея Голицына, «Русский вестник» со штампом библиотеки одного из пензенских губернаторов Н.Д. Селиверстова.

Отдельную категорию журналов на выставке составляют педагогические издания — «Образование», «Народное образование», «Известия по народному образованию», «Семья и школа».

Как сообщается на сайте библиотеки, выставка будет работать до 31 августа.