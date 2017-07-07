В пензенском сквере «45 меридиан» установлена камера видеонаблюдения Общество

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Камера видеонаблюдения установлена в сквере «45 меридиан», расположенном на пересечении улиц Кулакова и Пушкина в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Камера интегрирована в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

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Видеонаблюдение призвано обеспечить сохранность «45 меридиана» от вандалов. В сквере, открытом в Пензе накануне Дня России и Дня города, 11 июня, уже спустя сутки была сломана лавочка. Через несколько дней с клумбы, расположенной на его территории, были выкопаны цветы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», установка видеонаблюдения планируется во всех новых и реконструируемых скверах Пензы. Камеры намечено интегрировать в АПК «Безопасный город».