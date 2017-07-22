Снос аварийных деревьев завершают на одном из участков зеленой зоны на Западной поляне Общество

Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» завершают снос аварийных деревьев на одном из участков территории, расположенной между улицами Лермонтова и Попова, которую планируется благоустроить по примеру Олимпийской аллеи.

Фото: Penza-gorod.ru

Также рабочие производят санитарную обрезку ветвей, выкорчевывают старые пни, занимаются планировкой и разравниванием завезенного грунта.

Утром в субботу, 22 июля, рабочее совещание на объекте провел мэр Виктор Кувайцев, который подчеркнул, что работы необходимо проводить с учетом разбивки территории под предполагаемые дорожки, а также функциональные зоны, в том числе с тренажерами.

Кроме того, глава администрации Пензы поручил не затягивать с проведением лесопатологической инвентаризации и получением заключения на оставшуюся часть территории.

«Благоустройство этой зоны повысит качество жизни нового поколения пензенцев, а также позволит проводить мероприятия в сфере молодежной политики на современном уровне, в более комфортных условиях. Уверен, что после завершения работ это место станет новым центром притяжения гостей и жителей города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.