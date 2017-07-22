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Снос аварийных деревьев завершают на одном из участков зеленой зоны на Западной поляне

10:15 | 22.07.2017 | Общество

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Пенза, 22 июля 2017. PenzaNews. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» завершают снос аварийных деревьев на одном из участков территории, расположенной между улицами Лермонтова и Попова, которую планируется благоустроить по примеру Олимпийской аллеи.

Снос аварийных деревьев завершают на одном из участков зеленой зоны на Западной поляне

Фото: Penza-gorod.ru

Также рабочие производят санитарную обрезку ветвей, выкорчевывают старые пни, занимаются планировкой и разравниванием завезенного грунта.

Утром в субботу, 22 июля, рабочее совещание на объекте провел мэр Виктор Кувайцев, который подчеркнул, что работы необходимо проводить с учетом разбивки территории под предполагаемые дорожки, а также функциональные зоны, в том числе с тренажерами.

Кроме того, глава администрации Пензы поручил не затягивать с проведением лесопатологической инвентаризации и получением заключения на оставшуюся часть территории.

«Благоустройство этой зоны повысит качество жизни нового поколения пензенцев, а также позволит проводить мероприятия в сфере молодежной политики на современном уровне, в более комфортных условиях. Уверен, что после завершения работ это место станет новым центром притяжения гостей и жителей города», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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