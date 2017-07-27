Сизов и Елатонцев выведены из совета по делам инвалидов при пензенском губернаторе Общество

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Бывший замглавы управления культуры и архива Пензенской области Николай Сизов, который в настоящее время возглавляет департамент культуры Заречного, и директор детско-юношеской спортивно-адаптивной школы Александр Елатонцев, ранее руководивший управлением внутренней политики правительства региона, выведены из совета по делам инвалидов, действующего при губернаторе.

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Вместе с тем его состав пополнили замглавы Минкульта Пензенской области Владимир Карпов, президент региональной общественной организации инвалидов «БлагоДать» Дмитрий Козлов и директор центра образования «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова.

Соответствующие изменения внесены в состав совета распоряжением губернатора от 26 июля 2017 года, которое подписал и.о. главы региона Николай Симонов.