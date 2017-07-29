Мэр Пензы проконтролировал ход благоустройства дворов Общество

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ в рамках проекта «Формирование современной городской среды» в субботу, 29 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он посетил двор между домами №5 и №7 на улице Антонова, где рабочие ООО «ЭкоДорСтрой» обустраивают тротуары и устанавливают бордюрный камень.

Виктор Кувайцев напомнил представителям компании о том, что на объекты ежедневно необходимо выходить не позже 6.00.

«Закон Пензенской области дает нам право проводить шумные работы с 7.00, а до этого времени можно заниматься подготовительными мероприятиями. Это наиболее оптимальный вариант, учитывая сжатые сроки. Мы и покоя граждан не нарушим, который для нас является приоритетом, и сделаем для людей хорошее дело», — отметил глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в субботу ведется благоустройство во дворах домов №7 на улице Саранской, №№12, 12А и 14 на улице Герцена, №25 на улице Клары Цеткин, №2 на улице Воронова, №33 на улице Кижеватова, №164 и №166 на улице Терновского, а также №25 на улице Коммунистической.