В Пензе организаторы митингов 26 марта и 12 июня заявились на президентский грант Общество

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Региональная молодежная общественная организация «Поколение нового времени», выступившая организатором антикоррупционных митингов, прошедших в Пензе 26 марта и 12 июня под эгидой оппозиционера Алексея Навального, подала заявку на первый в 2017 году конкурс президентских грантов.

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НКО рассчитывает получить почти 3 млн. рублей по направлению «Развитие институтов гражданского общества» на реализацию проекта «Сам себе стрингер».

В настоящее время заявка «ПНВ» находится на независимой экспертизе.

Всего из Пензенской области на получение президентского гранта претендуют около 40 проектов.

Максимальную сумму — более 10 млн. рублей — запросила автономная некоммерческая организация «Детская лига плавания «Поволжье» на социальный спортивно-оздоровительный центр «Долина дружных».

Пензенский общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» подал заявку, связанную с тиражированием опыта применения механизма целевого капитала для решения социально значимых задач в регионах страны. Организация рассчитывает получить на проект около 8 млн. рублей.

АНО «Ресурсно-методический центр социальной поддержки семьи, национальных отношений и развития гражданского общества» заявился на грант в размере более 5 млн. рублей с проектом «Центры личностного и творческого развития девочек-подростков имени Оксаны Федоровой».

Среди НКО, подавших заявки, есть победители предыдущих конкурсов президентских грантов.

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В их числе — автономная некоммерческая организация «Центр образования «Интеллект-Пенза», ранее запустившая портал социально ориентированных некоммерческих организаций региона, создатели которого занимаются преимущественно перепечаткой новостей, касающихся третьего сектора. На этот раз НКО запросила более 3,2 млн. рублей на проект «Создай социально ориентированную некоммерческую организацию».

Прием заявок на первый в 2017 году конкурс грантов президента РФ для некоммерческих неправительственных организаций завершился 31 мая. Они поступили из всех регионов России за исключением Магаданской области.

Объединенный экспертный совет, заседание которого состоялось 9 июня, допустил до экспертизы 5 тыс. 933 проекта.

Итоги конкурса будут объявлены до 31 июля.