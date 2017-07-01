С начала года количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» достигло почти 6 млн. Общество

Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Количество просмотров страниц сайта независимого информационного агентства «PenzaNews» с 1 января по 30 июня 2017 года достигло почти 6 млн. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики Google Analytics.

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Согласно точным цифрам, количество просмотров за первое полугодие составило 5 млн. 905 тыс. 147, пользователей — 827 тыс. 174. При этом зафиксировано 1 млн. 737 тыс. 29 сеансов, длительность которых в среднем была около 5 с половиной минут.

Июнь для сайта ИА «PenzaNews» стал четвертым месяцем по счету, когда количество просмотров страниц превышало 1 млн. Несмотря на то, что количество посетителей по сравнению с мартом, апрелем и маем незначительно уменьшилось, отметка более чем в 150 тыс. продолжает уверенно держаться.

Почти аналогичные данные за июнь показывает и другой независимый сервис статистики — Liveinternet. За первый летний месяц количество просмотров составило 1 млн. 5 тыс. 558, посетителей — 149 тыс. 579. Таким образом, каждый читатель сайта ИА «PenzaNews» просматривает в среднем 6 страниц, проводя на интернет-ресурсе около 5 минут.

Для сравнения: пользователи контролируемого областной властью сетевого издания «Пенза-Пресс», которое входит в холдинг «Экспресс» и было основано, как и агентство «PenzaNews», в 2007 году, согласно данным Liveinternet за первое полугодие, находятся на сайте в среднем менее 1 минуты. В целом количество просмотров страниц этого интернет-ресурса за июнь примерно в 3 раза меньше, чем у ИА «PenzaNews».

По данным Google Analytics за первые 6 месяцев 2017 года, безоговорочное лидерство в первой десятке стран, с территории которых посещают сайт ИА «PenzaNews», удерживает Россия — более 96%. Кроме того, интернет-ресурс интересен пользователям из Украины, США, Туркменистана, Швейцарии, Финляндии, Казахстана, Белоруссии, Германии и Израиля.

Больше всего сайт независимого агентства «PenzaNews» за полгода посещали с компьютеров — свыше 73%. При этом доля мобильных устройств устойчиво растет: со смартфонов на сайт заходили более 20% пользователей, с планшетов — примерно 6%.

Мужчины интересуются контентом ИА «PenzaNews» традиционно несколько активнее женщин. За первое полугодие зафиксировано следующее соотношение — 54% против 46%. По мнению ряда маркетологов, такая сбалансированность обеспечивает удобство интернет-площадки для тех рекламодателей, продукты и услуги которых в одинаковой степени ориентированы как на мужчин, так и на женщин.

При этом посетителями сайта ИА «PenzaNews» являются люди преимущественно молодого и среднего возраста, которые во всем мире считаются наиболее активной и платежеспособной аудиторией.

Так, за первые 6 месяцев 2017 года больше всего пользователей было в возрасте от 25 до 34 лет (28%) и от 35 до 44 лет (25%). Количество посетителей от 45 до 54 лет составило 18%, от 55 до 64 лет — 15%. Аудитория так называемых «крайних возрастных границ» сравнительно небольшая: молодые люди от 18 до 24 лет и пенсионеры в категории 65+ в общей сложности составляли примерно по 7%.

Информационное агентство «PenzaNews» — независимое СМИ, которое успешно работает на рынке информации с 2007 года.

Ежедневно на сайте публикуются новости политической, экономической, общественной, культурной и спортивной жизни Пензенской области. Все они транслируются в соцсети, в том числе в Twitter и Facebook, а также в мессенджер Telegram . Около 8 тыс. подписчиков получают новости по электронной почте. Также действует англоязычная версия сайта.

Агентство «PenzaNews» имеет собственный пресс-центр — это комфортный деловой зал для проведения пресс-конференций, брифингов, презентаций, круглых столов, семинаров и других мероприятий.